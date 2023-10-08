اجتماع خليجي فـي مجال العمل الإعلامي

مسقط ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان اجتماع وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع الـ«26» للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي أمس. مثّلَ سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام، تمَّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

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