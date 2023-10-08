اكتمال تغطية الهاتف النقال وخدمات الإنترنت بالمزارع بقريات

الشبكة تسهم فـي تعزيز المشاركة المجتمعية وتسهل الاستفادة من الخدمات

قريات ـ من عبدالله بن سالم البطاشي:

أعرب أهالي مناطق (منسفت والظاهر والقرية والحصن) التابعة لقرية المزارع بولاية قريات عن سعادتهم في الحصول على تغطية للهاتف النقال وخدمات الإنترنت بعد انتهاء الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) من تركيب محطَّة الاتصال من فئة (4G) بموقع جبل الطائرة ببلدة (منسفت)، حيث إنَّها تتوسط المناطق الثلاث لتتمكَّن من تغطيتها.

(الخليج 365) التقت بعدد من الأهالي ليحدثونا عن أهميتها ودَوْرها في المشاركة المجتمعية..

في البداية قال راشد بن عبدالله المشرفي من بلدة (منسفت): بعد المعاناة التي طال انتظارها ونحن بحاجة إليها، حيث يبرز دَوْر الاتصالات في توفير التكنولوجيا اللازمة وخصوصًا في مجال التواصل الاجتماعي، إذ تقوم بِدَوْر أساسيّ في مُختلف الجوانب الأساسية على كافَّة المستويات ومن بينها العمليّات الحكومية والشخصيّة والعائليّة، والتي تخصّ قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى دَوْرها في تعزيز المُشاركة المجتمعية والتنمية بأنواعها، إذ كان وضع شبكة الاتصال في السابق يكاد يكون معدومًا، حيث يضطر كلُّ شخص يريد الاتصال بأن يخرج من المنزل للبحث عن مكان يتوافر فيه اتصال لإجراء المكالمات، أو الدخول إلى أحد التطبيقات، أما الآن فأصبحت الشبكة تُغطي الاتصال بمختلف أنواعه، وتستخدم شبكة الإنترنت بكلِّ أريحية بِدُونِ انقطاع، ونتقدم بالشكر إلى كل الجهود التي بذلت لكي ترى هذه المحطَّة النور، ونطالب بتوفير خدمة الإنترنت المنزلي (الفايبر).

مزايا ومطالب

وذكر يحيى بن علي السليماني من بلدة (القرية)، وضع التغطية قبل الشبكة مزرٍ، ومأساوي، ومعاناة، أفقدنا الكثير من مزايا الاتصالات، وخدمات الإنترنت التعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية.. وغيرها، وصار الوضع بعد وجود الشبكة من السهل الاستفادة من خدمات الاتصالات المتعددة؛ لا سيما خدمات الشبكة العنكبوتية، كلًّا حسب حاجته، ووضعه، واستخدامه، فأصبح الحال بمثابة الإنارة التي دخلت على بلدات مظلمة، ونشكر كلَّ مَن أسهم في إنشاء الشبكة، وسعى للمطالبة بها، والمتابعة المستمرة خلال الفترات الماضية، حتى أبصرت البلدات النور بتشغيلها، كما نشكر الشركة المشغلة للمحطَّة على التجاوب مع هذا المطلب، ونأمل ترقيه شبكة الاتصال بالمحطَّة من الفئة (4G) إلى فئة (G5)، وخفض باقات الاتصالات، وبيانات الإنترنت.

خدمات مختلفة

من جهته قال عبدالله بن خلفان الرواحي من بلدة (الظاهر): لشبكات الاتصالات دَوْر كبير في الحصول على الكثير من الخدمات المختلفة التي تخدم المواطن، والمقيم، والزائر في مختلف المجالات، ووجود هذه المحطة أسهم في تسهيل هذه الخدمات لدى سكان البلدات التي تُغطيها الشبكة، ولو تذكرنا الوضع قبل تركيب المحطَّة، كُنا نُعاني كثيرًا في التواصل عن طريق الاتصال، والحصول على خدمات الإنترنت، التي تكاد تكون معدومة، والوضع تغير كليًّا حاليًّا من ناحية الاتصال والإنترنت.

أهمية المحطة

وقال إبراهيم بن سيف الرواحي من بلدة (منسفت): كان يعاني الأهالي والمُقيمون في السنوات الماضية من ضعف التغطية، وتزداد المعاناة أثناء الظروف الاستثنائية كالأمطار الغزيرة، والأنواء المناخية، حيث يُصعب التواصل بين أبناء البلدة الواحدة، للانقطاعات المتكررة، والحمد لله الوضع الآن بعد تركيب المحطَّة وتشغيلها يسير بشكلٍ جيدٍ، إذ أصبحت التغطية قوية جدًّا، وتغطي جميع بلدات القرية، والمزارع والوديان، ورؤوس الجبال ويأتي توفير هذه الخدمات من أجل للمستفيدين وتسهيل كلِّ الصعاب.