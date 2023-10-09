«أوقاف ظفار» يفتتح مشاريع ومباني وقفية بصلالة

صلالة ـ «الخليج 365»:

التقى سعادة الدكتور وائل بن سيف الحراصي وكيل الوزارة والوفد المرافق له بموظفي المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار بحضور المدير العام وعدد من المسؤولين بالمديرية يأتي ضمن إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لخطط وبرامج المديريات والإدارات بمختلف محافظات سلطنة عمان. تضمن اللقاء تقديم عرض مرئي يحكي إنجازات المديرية قام بتقديمها علي بن محسن الغساني المدير المختص بالمديرية وسعيد بن حامد فاضل مدير دائرة الأوقاف وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم. بعدها قام سعادة الوكيل والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لأهم المواقع الاستثمارية التابعة للاوقاف بمحافظة ظفار تم خلال الزيارة افتتاح مبنيين للأوقاف أحدهما في منطقة صلالة الغربية والثاني في منطقة الصناعيات بصلالة، حيث يمثل كل منهما رافدًا مهمًّا لدعم الأوقاف وبيوت الله وأعمال البر والإحسان المختلفة يذكر أن الزيارة تأتي تزامنًا مع عام الوقف وضمن خطط وأهداف الوزارة المعتمدة لهذا العام.

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