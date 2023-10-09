سلطنة عمان تشارك فـي لقاء رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بالرياض

شاركت أمس سلطنة عمان في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأس وفد المجلس الأعلى للقضاء فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

استعرض اللقاء الدوري مواضيع عدة أهمها مناقشة مقترح عقد مؤتمر بعنوان النزاعات الناشئة عن تطبيق الأنظمة والاتفاقيات الضريبية والجمركية بدول مجلس التعاون وكتاب المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بشأن الجوانب المتصلة بالأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وبرنامج زيارات الفريق القضائي من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم (2024م ـ 2025)؛ للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول العالم والنظر في مدى إمكانية تطبيقها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليات تبادل للمبادئ القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إنشاء موسوعة إلكترونية قضائية خليجية وكتيب الكتروني يتضمن الأحكام القضائية المستندة على الأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون، وبحث آليات عمل لجنة المكتب الفني للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودورها في نشر وتبادل الموضوعات والمبادئ القضائية والقانونية المستقرة والمستجدة بالأحكام القضائية والبحوث والدراسات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز، وجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

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