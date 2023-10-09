«التربية والتعليم» تشارك فـي المعسكر العلمي الحزام والطريق بالصين

تشارك وزارة التربية والتعليم، ممثلة في دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي، ودائرة الابتكار والأولمبياد العلمي في المعسكر العلمي الحزام والطريق بمشاركة خمسة من طلبة سلطنة عمان، ومعلمين، والذي يقام في مدينة ينتشوان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة في الفترة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري، والمنظم من الجمعية الصينية للعلوم، والتكنولوجيا، ومركز علوم الأطفال والشباب، والرابطة الصينية لمدرسي علوم الأطفال.

وقد أُفتتح المعسكر يوم أمس، حيث ألقت الطالبة العمانية موزة بنت يونس الكمزاري كلمة الوفود المشاركة في حفل الافتتاح قالت فيها: يسرنا أن نشارك في المعسكر العلمي الحزام والطريق، ونيابة عن زملائي الحاضرين هنا، ووزارة التربية والتعليم، أود أن أعرب عن سعادتي، وتقديري لهذه الفرصة العظيمة التي أتيحت لنا لعرض إنجازاتنا، وتبادل الخبرات في مجال الابتكار، والمجال العلمي. وقال الدكتور يحيى بن سالم الجابري معلم كيمياء ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في المعسكر العلمي الحزام والطريق عن هذه المشاركة بقوله: يأتي هذا المعسكر العلمي في إطار العلاقات المتينة، وأواصر الصداقة بين سلطنة عمان، وجمهورية الصين الشعبية لتبادل الزيارات العلمية. مشيرًا الى أنه يشارك وفد من سلطنة عمان مكون من (5) طلاب وطالبات، ومعلمين مهتمين بالابتكارات العلمية، والروبوت، والذكاء الاصطناعي في زيارات، وأنشطة، وفعاليات مختلفة خلال الفترة من ٨ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر الجاري منها زيارات إلى متحف العلوم والتكنولوجيا، ومتحف نينغشيا للإنجازات العلمية بين الشرق والغرب، ومتاحف علمية مختلفة، وحضور محاضرات علمية، ونقاشات لتبادل الأفكار العلمية، والخبرات المختلفة في مجالات الروبوت، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات، كما يتخلل المعسكر عروض، ومشاركات استكشافية، وترفيهية، ويشارك في هذا المعسكر العلمي (28) دولة موزعة على مناطق مختلفة في جمهورية الصين الشعبية.