كتب ـ خالد السيابي:

تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد افتتح مساء امس الأول بمقر صالة ستال للفنون المعرض التشكيلي (تجليات بصرية 5)؛ حيث احتضنت أروقة المعرض لوحات تشكيلية متنوعة لـثمانية فنانين تشكيليين عُمانيين هم : (موسى عمر) و(إدريس الهوتي) و(حسين عبيد) و(عبدالرحيم الهوتي) و(هاجر الحراصية) وإقبال الميمني و(خديجة المعمرية) و(أحمد الشبيبي).

الأعمال المعروضة حملت تفاصيل فنية مدهشة وتنوعت بين (النحت) و(الجرافيك) و(التصوير التشكيلي) وشهدت النسخة الخامسة إدراج مجالات جديدة تمثلت في (الصور الفوتوغرافية المفاهيمية)و(الأعمال المجهزة في الفراغ) و(الخزف).

يذكر أن حفل الافتتاح شهد حضورا كبيرا من فنانين من داخل سلطنة عمان وخارجها وعدد من متذوقي الفن التشكيلي العماني المتوشح بالجمال ورصانة الذائقة وحسن الإخراج.

«العمانية»

كانت هذه تفاصيل خبر لوحات لـ«8» فنانين تشكيليين تحتضنها أروقة صالة ستال للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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