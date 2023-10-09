سلطنة عمان تناقش الموضوعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية

مسقط ـ العُمانية: استقبل اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، معالي جوزيب بورييل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وقد رحب اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بمعالي الضيف الزائر، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني.

وقد ألقى معالي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي محاضرة حول إستراتيجيات الأمن والدفاع تطرق خلالها إلى الأوضاع السياسية والأمنية الدولية الراهنة، والتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتطورات والتغيرات الجيوسياسية في العالم، وقد حضر المحاضرة اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، وسعادة سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا رئيسة البعثة العُمانية لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني والمشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.

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