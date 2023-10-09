استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة مع الكويت

مسقط ـ العُمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس، بمعالي الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت الذي يزور سلطنة عُمان حاليا للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

تمَّ خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

أكَّد صاحبا المعالي خلال اللقاء على أهمية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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