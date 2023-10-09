بحث التعاون المشترك بين سلطنة عمان وعدد من الدول الأوروبية

مسقط ـ العُمانية :ـ استقبل صباح أمس معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي جوزيب بورييل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي قدّم شكره وتقديره لسلطنة عُمان لمواقفها الثابتة وسياساتها في حلحلة الأزمات عبر الحوار والسلام، ولتحقيق سبل التعاون في المصالح المشتركة بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، وتمّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل أمس معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي هانكه برونز سلوت وزيرة خارجية مملكة نيذرلاندز والوفد المرافق لها، وأكد معالي وزير المكتب السلطاني على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات نتيجة الاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين من جانبها قدمت معاليها شكرها وتقديرها لسلطنة عُمان، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة سعادة سفيرة مملكة نيذرلاندز المعتمدة لدى سلطنة عُمان.

واستعرض أمس معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مجالات التعاون المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية قبرص وذلك خلال استقبال معاليه معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، من جانبه قدّم معالي الدكتور شكره وتقديره لسلطنة عُمان كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تطويرها حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى سلطنة عُمان.