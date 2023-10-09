استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي وقبرص والسويد وكراواتيا

توقيع مذكرة تفاهم مع ليتوانيا

مسقط ـ العُمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس بمعالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط. تناول اللقاء بحث العلاقات الخليجية الأوروبية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك أهمية العمل بما تم طرحه في الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مع التركيز على تطوير البيئة الاستثمارية والثقافية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الخضراء. كما تمَّ تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمتابعة باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكَّد معالي السيد الوزير ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. حضر اللقاء سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص، خلال اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط.

تمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

حضر اللقاء سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين من الجانبين.

كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم بمعالي توبياس بيلستروم وزير الشؤون الخارجية لمملكة السويد الصديقة، وذلك في إطار اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط.

تمَّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين، كما أكَّد معالي السيد الوزير من جانبه على أهمية احترام المعتقدات الدينية ووضع قوانين تمنع وتجرِّم الأعمال التحريضية الداعية للكراهية أو التمييز ضد المعتقدات. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا معالي جوردان غرليتش، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءين سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين من الجانبين.

فيما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي جابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا على هامش اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط. تمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها، لا سيما مجالات التعاون السياحي والاقتصادي والطاقة المتجددة والزراعة ولوجستيات الموانئ، كما شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة. وأوضح معالي جابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا أنَّ مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي بين الجانبين وتدارس إمكانية تدشين خط طيران مباشر يربط البلدين الصديقين؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تدفق السياح ورجال الأعمال. وأكَّد معاليه لوكالة الأنباء العُمانية عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية ليتوانيا، حيث تشهد نموًّا مطردًا في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنَّ سلطنة عُمان تعد الشريك الرئيس لبلاده في المنطقة.

حضر اللقاء سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعدد من المسؤولين من الجانبين.