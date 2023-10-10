حلقة تشريح العظم الصدغي للأذن بمستشفى النهضة

نظَّم فريقُ الأذن في قِسم الأذن والأنف والحنجرة بالمديرية العامة لمستشفى خولة ـ ممثَّلًا بمستشفى النهضة ـ حلقة بعنوان (تشريح العظم الصدغي للأذن) على مدى يومين والتي تُقام كُلَّ سنة لتدريب الأطباء على القيام بعمليات الأذن المعقَّدة تستهدف الأطباء المقيمين في مجال الأذن والأنف والحنجرة بالمجلس العُماني للاختصاصات الطبية وبعض الأطباء من خارج سلطنة عمان والتي تُقام كُلَّ سنة لتدريب الأطباء على القيام بعمليات الأذن المعقَّدة.

شارك فيها عدد من الأطباء من السلطنة والبحرين والعراق، وأشرف على تدريب الأطباء المتدربين أطباء عُمانيون إضافة إلى طبيب من بريطانيا.

وفي ختام الحلقة قام الدكتور راشد بن محمد العلوي المدير العام للمديرية العامة لمستشفى خولة بتكريم المشاركين.

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