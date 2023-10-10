مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية

– فـي أعمال الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك

– وزير الخارجية يدعو إلى حل معاناة الفلسطينيين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية

مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس أعمال الدَّوْرة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بفندق قصر البسان بمسقط. وعبَّر معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية عن تطلعه إلى محادثات مثرية وبنَّاءة واتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بشكل أكبر وآفاق أرحب. وأضاف معاليه أنَّ الاجتماع يُمثِّل حدثًا مهمًّا في تطوير الشراكة الاستراتيجية وفرصة مُثلى للمشاركة في حوار جوهري يهدف إلى مكافحة انتشار الإسلاموفوبيا والتمييز ضدَّ الأديان. وأكد معاليه على إيمانه بقدرة المنظمات الإقليمية على تعزيز الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي وهو وسيلة لتعزيز السلام وتجنُّب النزاع وزيادة الرخاء والرفاهية، مشيرًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يُعدُّ إنجازًا تاريخيًّا نموذجيًّا. وأشار معاليه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة فاعلية الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال إشراك طلبة دول مجلس التعاون الخليجي في برنامج «إيراسموس» التابع للاتحاد الأوروبي. وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي دعا معاليه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وحل معاناة الفلسطينيين. في السياق ذاته أكد معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في كلمة له على أهمية مناقشة الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من أجل ازدهار واستقرار المنطقتين ولما لها من أثر عميق يمكن أن تُحدثه على الساحة الدولية. وبيَّن معاليه أنَّ هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم لحظات مأساوية في تاريخ الشرق الأوسط مع تصاعد وتيرة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والآثار المترتبة على هذا التصعيد في إمكانية أن يعيش الشعبان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

وأشار معاليه إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية لإيجاد مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين، منوِّهًا إلى أنَّ هذا الجهد لا يمكن أن يحلَّ محلَّ عملية تفاوض حقيقية بين الطرفين ويتعين على الجميع المشاركة النشطة لتجاوز المأزق الحالي. وشدَّد معاليه على ضرورة اغتنام الفرصة التي يتيحها الاجتماع الخليجي الأوروبي لاستكشاف السُّبل الكفيلة ببذل كل ما في الوسع لنزع فتيل الأزمة المستمرة والنظر إلى ما هو أبعد من اليوم الحالي. وأعرب معاليه عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود التي تقودها المنطقة لمعالجة التحدِّيات الأمنية في منطقة الخليج، لافتًا إلى أنَّه من خلال إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الاستقرار الإقليمي وتضافر الجهود، يمكننا تحقيق نتائج ذات معنى والإسهام في عالم أكثر أمنًا وازدهارًا، لافتًا إلى ضرورة الحوار الأمني ​​بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع الشراكة إلى مجالات الأمن والاستقرار. وأكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له على الرغبة الحقيقية الموجودة لدى الجانبين الخليجي والأوروبي في تعزيز أُطر التعاون في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.