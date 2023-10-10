سلطنة عمان تبحث التعاون التجاري والثقافـي مع النمسا والتشيك والمجر

التوقيع على مذكرة تفاهم فـي مجال الهيدروجين

مسقط ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي ألكسندر شالنبرج وزير الخارجية بجمهورية النمسا على هامش اجتماع الدَّوْرة الـ٢٧ للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط. تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون التجاري والثقافي والاستثماري بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وثمَّن معالي وزير الخارجية النمساوي الدَّوْر الذي قامت به سلطنة عُمان من أجل الإفراج عن اثنين من مواطني بلاده.

كما التقى معالي السَّيد ‪بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي يان ليبافسكي وزير الخارجية في جمهورية التشيك، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما التقى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، حيث تخلل اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسُبل تعزيزها، لا سِيَّما مجالات التعاون التجاري والتنويع الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بالطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والعالمية. وتم توقيع مذكّرة تفاهم بين الجانبين في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين المتجدد.