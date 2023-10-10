اجتماع إقليمي يناقش تحسين جودة الخدمات الصحية

مصر ـ «الخليج 365»: تشارك سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بوزارة الصحة ـ في اجتماعات الدَّوْرة (السبعين) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تحتضنها جمهورية مصر العربية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري. يُمثِّل السلطنة وفد رسمي يترأسه سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، نيابة عن معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

الاجتماعات تبحث العديد من القضايا الاستراتيجية والمناقشات والأوراق التقنية الصحية والتقارير المرحلية المتعلقة ببلدان إقليم شرق المتوسط كمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا الصحية المهمة واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة. وتشارك السلطنة في برنامج الاجتماعات الفنية بعدَّة مداخلات تغطي عددًا من المواضيع أبرزها الاجتماع الفني التمهيدي للجنة الإقليمية، التقليل من معدَّلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن الحوادث في الأوضاع الإنسانية، تصميم وتنفيذ نماذج رعاية موجهة للرعاية الصحية الأوَّلية لإقليم الشرق المتوسط، صياغة خطط وطنية من أجل تعزيز قدرة البلدان على وضع وتنفيذ المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية وإرشادات الصحة العامة والحاجة إلى نهج متكامل لمواجهة التهديد المتزايد للأمراض المنقولة بالنواقل.

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