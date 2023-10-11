الادعاء العام يحصل على شهادتَي الآيزو فـي إدارة الجودة ومكافحة الرشوة

العُمانية ـ العُمانية: احتفلت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في الادعاء العام ـ بتسلُّم من شركة (URS) شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) وهي الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS) برعاية معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة. وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وحصول الادعاء العام عليهما جاء ضِمْن خطته السنوية، وهذا يعكس الالتزام التام بالنهج السَّامي لجلالة السُّلطان المُعظَّم – حفظه الله – في إعلاء قِيَم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات «رؤية عُمان 2040» والتي تقتضي بإيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.

وأكَّد أنَّ حصول الادعاء على شهادة الأيزو في إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) يمكِّن جميع المؤسسات العامة من الثقة بالادعاء العام؛ نظرًا لعملية التدقيق الشامل والتقييم والفحص، وأنَّ الإجراءات تأتي في إطار مراجعة الادعاء العام لإجراءاته والتطبيق العادل والسليم للقانون بكُلِّ شفافية ونزاهة، مؤكدًا على أهمية عناية المؤسسات العامة بقِيَم النزاهة والعدالة، فهما سبيل التنمية والأمن وأنَّ هذا لا يأتي إلا بالتطبيق الحازم والجازم للقانون وبموجب إجراءات محددة وواضحة ومحكمة، لا سيما مع طبيعة عمل الادعاء العام بوصفه مؤتمنًا على الدعوة الجزائية كونها الأكثر خطورة وحساسية لاتصالها بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.