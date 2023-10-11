المجلس الأعلى للقضاء: تداول أكثر من 143 ألف دعوى قضائية خلال عام 2022

مسقط ـ العُمانية: شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداوُل 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة مع عام 2021، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، منقسمةً إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة. وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 64%، أما المحاكم الابتدائية وبلغت نسبة الفصل بها 67%.

وذكر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021. وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد أصحاب الفضيلة القضاة تعكس أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة، حيث تم توزيعهم على مختلف أنواع المحاكم؛ وبلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.

ووضح التقرير أن محكمة استئناف مسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 14353 دعوى قضائية، وشكَّلت نسبتها 33% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 67%. وجاءت بعدها محكمة استئناف السيب؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 8663 دعوى، وشكلت نسبتها 20% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 48%. وحلّت محكمة استئناف صُحار ثالثًا بعدد دعاوى 6203 قضايا، وشكلت نسبتها 14% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 74%. أما محكمة استئناف مسندم، فكانت أقل المحاكم من حيث عدد دعاوى الاستئناف المتداولة، وبلغ عدد الدعاوى 244 دعوى، وشكلت نسبتها 1% من إجمالي الدعاوى المتداولة، بينما وصلت نسبة الفصل فيها 91%.

وبين التقرير أن المحكمة الابتدائية بمسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 23206 دعاوى قضائية، وشكلت نسبتها 25% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 50%. تلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بعدد دعاوى 14432 دعوى، وشكلت نسبتها 16% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 63%. وحلّت المحكمة الابتدائية بصحار ثالثًا؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 7644 قضية، وشكلت نسبتها 8% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 75%. أما المحكمة الابتدائية بعبري، فشهدت أقل عدد من الدعاوى الابتدائية، مسجلةً 2064 دعوى قضائية شكلت نسبتها 2% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 69%. وأفاد التقرير بأن عدد دوائر الكُتّاب بالعدل بلغت 61 دائرة، وموزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وحررت 194717 عقدًا مسجلًا ومحررًا جديدًا ومحررًا عرفيًا مُصادق عليه حتى نهاية عام 2022، إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمُّل.

وذكر التقرير أن محافظة شمال الباطنة أصدرت العدد الأكبر من هذه المحرَّرات بنسبة 20%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 18%، ثم محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة 14% و 13% على التوالي، ومحافظة الداخلية بنسبة 11%. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص منذ إنشائه بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (35 / 2022) على تطوير منظومة القضاء؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040″، وتمثّل ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية وتأهيل الموظفين بأحدث الدورات التدريبية التي تُسهم في صقل مهاراتهم الوظيفية؛ للإسهام في تطوير وسرعة الإنجاز في العمل القضائي.