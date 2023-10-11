حلقة صحية كيف تكون مبدعا في عملك

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، ممثلة في مركز العذيبة الصحي حلقة عمل تدريبية بعنوان:(كيف تكون مبدعًا في عملك أقيمت الحلقة تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد وذلك بفندق سيتي سيزن بالخوير

استهدفت الحلقة مشاركة عدد من العاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية هدفت إلى تعزيز قدرات ومهارات الموظفين في كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين وأيضا صقل مهارات وتدريب الطواقم الطبية على طرق الإبداع في العمل وتمكين العامل الصحي حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية أثناء العمل.

وقالت الدكتورة منيرة بنت ماجد المخينية رئيسة مركز العذيبة الصحي كلمة قالت فيها إن إقامة الحلقة يأتي من أجل تطوير قدرات ومهارات العاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية حول كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين وذلك من أجل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى تجويد العمل مما ينعكس إيجابًا على المريض والعامل الصحي على حد سواء.

تضمن برنامج الحلقة التدريبية تقديم عدد من المحاضرات العلمية حيث قدمت سناء بنت عبدالرحمن البلوشية مدربة معتمدة من اتحاد المدربين العرب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار محاضرة حول (كيفية تحفيز الذات وتحقيق الأهداف)بعدها قدمت سارة بنت حمد الهنائية اختصاصية نفسية ومرشدة طلابية بالجامعة الألمانية والتكنولوجيا بسلطنة عمان، محاضرة تحدثت فيها عن سلالم التألق.

واختتم المحاضرات أحمد بن محمد السليماني مدرب برامج القيادة والتطوير والتعليم متحدثا حول كيفية تعزيز العمل كفريق واحد.

وفي ختام حلقة العمل التدريبية قامت صاحبة السمو السيدة بتكريم المحاضرين والمنظمين .

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