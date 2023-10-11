قائد البحرية السلطانية العُمانية بالإنابة يستقبل مسؤول صيني

مسقط ـ العُمانية: استقبل العميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي قائد البحرية السلطانية العُمانية بالإنابة بمعسكر المرتفعة العميد الركن بحري صن بو قائد الأسطول البحري (156) بجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد العسكري المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليًا. تمَّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات البحرية وسبل تعزيزها.

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