” التنمية الاجتماعية” تنظم المعرض التوعوي للصحة النفسية

تحت شعار ” أنتم رمزٌ للأمل”

مسقط ــ «الخليج 365»:

بدأت أعمال المعرض التوعوي لخدمات الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بمشاركة جامعة السلطان قابوس ومراكز مقدمي خدمات الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية والذي يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، على مدي يومين تحت شعار ” أنتم رمزٌ للأمل” وذلك في مسقط جراند مول

يهدف المعرض التوعوي إلى التوعية بخدمات الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، وزيادة الوعي الاجتماعي بتوفير الخدمات الإرشادية في سلطنة عُمان، والحصول على معلومات وطرق الاتصال لمقدمي الخدمة، وكذلك التوعية بأهمية الصحة النفسية، والتعريف بالمراكز الخاصة للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، وتوعية المجتمع ببعض المشاكل النفسية وآلية التعامل معها، إلى جانب تثقيف المجتمع بأهمية أخذ الاستشارة عبر المراكز المرخصة

ويستهدف المعرض التوعوي جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال إقامة الأنشطة التوعوية كمعرض الخدمات النفسية، والخدمات الأسرية، والاستشارات الأسرية، والتوعية حول الصحة النفسية.

وحول أهمية المعرض التوعوي أوضح الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الاسرية ان هذا المعرض الذي انطلق اليوم يأتي لإذكاء ورفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع العماني عن وجود خدمات الارشاد والاستشارات الاسرية في سلطنة عمان من خلال مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة بحيث يمكن لأفراد المجتمع والمقيمين الاستفادة من تلك الخدمات ما حال الحاجة لها عند وجود مشكلات اسرية وزواجية وغير كما يمكنهم الحصول على تلك الخدمات بمواصفات علمية ومختبرة علميًا من خلال الأبحاث التجريبي

وكما أشارت الدكتورة بنت علي الشندودية أخصائية نفسية واستشارية علاقات أسرية بمركز سكينة النفس للاستشارات الأسرية إلى ان المركز يهدف من خلال مشاركته في هذا المعرض إلى تقديم استشارات أسرية ونفسية لجميع أفراد الأسرة، وبرامج تدريبية إرشادية وتأهيلية للأسرة، والتعريف بخدمات التوجيه للصغار والكبار، إلى جانب تقديم دورات وبرامج للمتزوجين والمقبلين على الزواج وغيرها.

وقال محمد بن ناصر الدرمكي رئيس قسم المراكز الأسرية الخاصة حول المعرض يتزامن توقيت تنفيذ المعرض التوعوي لخدمات الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية مع احتفال العالم باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بالصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع من خلال تخصيص جهات معنية ومراكز خاصة بالاستشارات الأسرية.

وقالت سرى بنت رياض المسقطية أخصائية إرشاد نفسي ومؤسسة مركز واحة الأمل للإرشاد النفسي: إن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن العناية بالصحة البدنية، حيث إننا نشارك في العديد من مبادرات الصحة النفسية التي تعمل على إزالة الوصمة عن الأمراض العقلية والنفسية. كما تطرقت فاطمة بنت ناصر السنيدية أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن المعرض التوعوي يأتي تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصحة النفسية مع الجهات والمراكز المعنية بتقديم الخدمات النفسية لكافة فئات المجتمع، وأن هذا المعرض يسعى إلى توعية المجتمع بوجود مؤسسات ومراكز مرخصة تُعنى بتقديم خدمات الاستشارة الأسرية،