توقيع مذكرتي تفاهم لدعم مركز الوفاء وجمعية المرأة ببهلاء

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسة إشراقة الخيرية مذكرتي تفاهم لدعم مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المرأة العمانية ببهلاء، وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة فاضل بن عبدالله الشيزاوي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية، ومن جانب المؤسسة نايليـش كيمجي عضـو مجلــس إدارة مؤسسة إشراقة الخيرية، وذلك في مقر الجمعية ببهلاء.

تتضمن الاتفاقيتان دعم مركز الوفاء بولاية بهلاء من خلال توريد وتركيب معدات الغرفة الحسّية، ودعم جمعية المرأة العمانية ببهلاء من خلال توفير حافلة واحدة بسعة 23 راكبًا كمبادرة اجتماعية إلى الجمعية.

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