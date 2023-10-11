49% نسبة الإنجاز فـي مشروع سدّ الحماية على وادي عدونب بصلالة

تبلغ تكلفته أكثر من 23 مليون ريال عُماني

صلالة ـ العُمانية: تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ أعمال مشروع سدّ الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 49 بالمائة، وتبلغ تكلفته أكثر من 23 مليون ريال عُماني. وقال المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إن الإشراف على تنفيذ منظومة سدود الحماية للمنطقة الحرة والميناء في صلالة بمحافظة ظفار أحد المشروعات المهمة ضمن خطط وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتوفير الحماية اللازمة للمنشآت السكنية والاقتصادية بالمحافظة ومنها ميناء صلالة أهم الموانئ التجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الوزارة قامت بإسناد المشروع لعدد من شركات الاستشارات الهندسية بهدف دراسة الجدوى لأفضل الحلول الهندسية الكفيلة بتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات لمنطقة الميناء والمنطقة الحرة والتجمعات السكنية الواقعة أسفل هذه السدود، والتقليل من كميات الرواسب التي تتراكم في منطقة حوض الميناء نتيجة جريان الأودية أثناء الأنواء المناخية الاستثنائية، وتبين من خلال دراسات الجدوى وجود ثلاثة أودية رئيسة غرب ولاية صلالة تصب باتجاه ميناء صلالة والمنطقة الحرة وهي وادي عدونب ووادي أنعار ووادي قفطوت ، حيث يعد وادي عدونب الوادي الرئيس الذي يصب باتجاه الميناء والمنطقة الحرة، وعليه اقترحت الدراسة الاستشارية تنفيذ منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات من خلال إنشاء (5) سدود حماية على هذه الأودية، وهي سد وادي عدونب 1 وسد وادي عدونب 2 وسد وادي أنعار مع الحماية الجانبية، إلى جانب سد وادي قفطوت وسد وادي جرذوم بإجمالي سعة تخزينية تصل لأكثر من 123 مليون م3.

ووضح أن الوزارة تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب بولاية صلالة بمحافظة ظفار ويتضمن إنشاء سد من الأتربة المدكوكة بطول 386 مترًا وارتفاع يصل إلى 68 مترا، بالإضافة إلى قاطع من تكوين إسفلتية داخلي، وتبلغ السعة التخزينية للسد حوالي 83 مليون م3 ويعد ثاني أكبر سد في سلطنة عمان من الناحية التخزينية بعد سد وادي ضيقة بمحافظة مسقط.

وبين الغافري أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مفيض خرساني من نوع (ogee) بطول 80 مترا خارج جسم السد على بعد ما يقارب 500 متر شمالاً من كتف السد الأيسر. كما سيتم إنشاء مبنى لإدارة السد، وتوريد وتركيب مجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية، وأجهزة لقياس منسوب المياه المحتجزة في بحيرة السد وأجهزة لمراقبة التسربات في جسم السد، إلى جانب أجهزة قياس نسبة الطمي في بحيرة السد.