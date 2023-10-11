اليوم .. سلطنة عمان تشارك فـي القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين

مسقط ـ «الخليج 365»:

تشارك سلطنة عمان ممثلة بمجلس الدولة، في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين P20، والمنتدى البرلماني في العاصمة الهندية نيودلهي، ضمن سلسلة اجتماعات قمة الهند لمجموعة العشرين. ويترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، بحضور رؤساء برلمانات الدول المشاركة، والمنعقدة خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر الحالي. ويرافق معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته كلٍ من المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة الرئيس والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس. وتأتي أهمية هذه الاجتماعات لما لها من دور هام في دعم أعمال الحكومات، وتسليط الضوء على أهمية العمل البرلماني في الدول، وبناء الدعم السياسي للالتزامات الدولية، وضمان ترجمتها بشكل فعال إلى حقائق وطنية.

الجدير بالذكر أن مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات تأتي لتسليط الضوء على الاستراتيجية والصداقة المميزة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وتعزيز التعاون المختلف والشراكات التجارية والاستثمارية. يذكر أن اجتماعات المجموعة العشرين هو منتدى يساهم في التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات، وتشكل دورا هاما في تعزيز ودعم الاقتصادات في هذه الدول.

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