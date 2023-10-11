سلطنة عُمان تشارك فـي التمرين الإقليمي «أمواج المحيط الهندي»

مسقط ـ العُمانية شاركت سلطنة عُمان أمس في التمرين الإقليمي «أمواج المحيط الهندي لعام 2023م» «IOWave23» الهادف إلى تقييم وتحسين فاعلية نظام الإنذار المبكِّر من مخاطر أمواج تسونامي في المحيط الهندي، والذي أقيم في المراكز الإقليمية والوطنية بالدول المطلة على المحيط الهندي. مثّل سلطنة عُمان في التمرين كلٌّ من: هيئة الطيران المدني، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ووزارة الإعلام، وشرطة عُمان السلطانية. ويعد التمرين فرصة للتحقق من صحة نشر المراكز الإقليمية TSPs لنشرات تسونامي إلى المركز، والتحقق من تلقي المركز لتلك النشرات، والتأكد من أن الإجراءات المعمول بها تَضمَنُ وصول التحذيرات من تسونامي إلى جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار السن والشباب.

ويُنفَّذ هذا التمرين مرة كل سنتين وتشارك فيه جميع الدول المطلة على المحيط الهندي وتتولى تفعيله 3 مراكز إقليمية هي: إندونيسيا والهند وأستراليا، وفي هذا العام يأتي على شكل زلزال افتراضي بقوة 9 درجات على مقياس رختر في صدع مكران قبالة السواحل الباكستانية يؤدي إلى حدوث أمواج تسونامي تصل سواحل سلطنة عُمان خلال أقل من 30 دقيقة، ويُقدّر ارتفاع الأمواج بحوالي 11 مترًا.