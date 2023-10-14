سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع البرلماني لمجموعة العشرين بالهند

شاركت سلطنة عمان ـ ممثلة بمجلس الدولة ـ في افتتاح القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين P20 والمنتدى البرلماني في العاصمة الهندية نيودلهي بشعار «أرض واحدة، عائلة واحدة مستقبل واحد» برعاية رئيس وزراء الهند ناريندا مودي. ترأَّس الوفد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة. وتأتي الاجتماعات ضِمن سلسلة اجتماعات قمة الهند لمجموعة العشرين بحضور رؤساء برلمانات الدول المشاركة، خلال الفترة من 12 وحتى 14 أكتوبر الحالي.

وألقى معالي الشيخ كلمة سلطنة عمان خلال أعمال القمة قال فيها: إنَّ أولويات جدول أعمال هذه القمة التنمية المستدامة والدبلوماسية البرلمانية والتي تجسدت في الإعلان الصادر عن المجموعة الذي تم التوصل إليه بالإجماع، وفي هذا الإطار يسرنا أن نهنئ الاتحاد الإفريقي لانضمامه رسميًّا إلى مجموعة العشرين مما يعزز مكانة حضور القارة الإفريقية في عمليات صنع القرار بشأن القضايا العالمية، كما نهنئ جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الإنجاز العلمي والتاريخي المتمثل في هبوط المسبار الفضائي الهندي «تشاندرايان ـ 3» في القطب الجنوبي للقمر.

وأضاف معالي الشيخ: تُعدُّ المجالس التشريعية وأعضاؤها شركاء مهمين في ضمان الحوكمة المسؤولة والشاملة والتشاركية والشفافة، فضلًا عن دَوْرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة التي تجسدت في أجندة التنمية الشاملة 2030، كما يقع على عاتق أعضاء المجالس التشريعية مسؤولية دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال اللجان الاستشارية التي عملت على صياغة هذه الأهداف، ولدعمهم للجهود الأممية من خلال مشاركاتهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ مشيرًا إلى أنَّ سلطنة عمان سعت للعمل نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال إدماج مؤشراتها مع السياسات والمبادرات والبرامج الوطنية، وذلك لأنَّ أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالخطط الخمسية للتنمية ورؤية عمان 2040.

وأوضح معاليه أنَّ التحدِّيات الراهنة التي يواجهها عالمنا أظهرت أهمية الدور التي تؤديه البرلمانات الوطنية بمواجهة الظروف الصعبة والاستثنائية، بالإضافة إلى أدوارها الوطنية في إرساء الأسس من أجل السلام والاستقرار في مجتمعاتنا، ولقد كان للبرلمانيين دَوْر مُهمٌّ في تعزيز الأمن الدولي وفي تأسيس مفاهيم السلام والاستقرار عبر الدبلوماسية البرلمانية التي تعزز قيمة الحوار والفهم وتتماشى مع أدوار الحكومات في تقارب وجهات النظر متعددة الأطراف، وندعو إلى تعزيز عملية إشراك أعضاء المجالس التشريعية في الوفود الوطنية المشاركة في الحوار الدولي والإقليمي.

وفي ختام كلمته أكد معاليه أنَّ سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكونَ جزءًا من الجهود الساعية لتمكين أعضاء المجالس التشريعية من التفاعل مع غيرهم من الشركاء ونحن ملتزمون بالعمل معًا لوضع الاستراتيجيات والخطط بالتعاون مع دول مجموعة العشرين للتغلب على التحديات التي تواجه أجندة التنمية المستدامة 2030، ويسرنا في ختام هذه الكلمة تسجيل التهنئة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة استضافتها للقمة في العام القادم 2024، متمنين لها النجاح والتوفيق.

وعلى هامش القمة التقى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة بعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود بالدول المشاركة، تم خلالها بحث سُبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.