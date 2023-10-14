وزير الخارجية المجري: إنشاء سفارة لسلطنة عُمان يسهم فـي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

مسقط ـ العُمانية: أكَّد معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على متانة العلاقات التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية المجر في العديد من المجالات، مبيِّنًا سعي كلا الجانبين للاستفادة من علاقاتهما المتميزة القائمة على الاحترام المتبادل لبناء شراكة فعالة ينعكس أثرها على شَعبي البلدين الصديقين. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ قرار سلطنة عُمان بإنشاء سفارة لها في بودابست تُعدُّ نقطة تحوُّل في العلاقات الثنائية، وستسهم بشكل فعَّال في تطوير العلاقات، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجالات التعليم، مبيِّنًا أنَّ وجود السفارات يؤدي إلى الحضور الشخصي لممثلي الدول ليتفاعلوا بشكل مباشر ويسهموا في تنمية علاقات بلدانهم الثنائية، خصوصًا في المجالات الاستثمارية. وأكَّد معاليه حرص المجر على التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان كونها واحدة من الاقتصادات المتطورة في المنطقة وتشهد نموًّا مُطِّردًا؛ الأمر الذي يزيد من رغبة الشركات المجرية على الاستثمار فيها وعقد شراكات اقتصادية مع نظرائها العُمانية. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أنَّ الجانبين وقَّعا على مذكّرة تفاهم في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين المتجدد، وذلك على هامش الاجتماع الـ27 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي عقد بمسقط يوم الثلاثاء الماضي. وكشف معاليه عن وجود مناقشات بين البلدين الصديقين حول إمكانية عقد شراكات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى المجر لإضافة الغاز العُماني ضمن واردات الطاقة المجرية بحلول عام 2026، كما يناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات في قطاع إدارة المياه، خصوصًا وأنَّ المجر تمتلك التقنيات المتقدمة والخبرات الطويلة في هذا المجال. وقال الوزير المجري إنَّ اقتصاد بلاده يعتمد على التصدير، وهذا الأمر يتطلب تطوير العلاقات الخارجية للبلد، لذا تبحث المجر عن شراكات استراتيجية مع دول تشهد اقتصاداتها نموًّا مطَّردًا مثل سلطنة عُمان وتركّز كثيرًا على تطوير علاقاتها الثنائية، خصوصًا في المجال الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى التعاون الاستراتيجي القائم بين مجموعة أوكيو وشركة النفط الوطنية المجرية في مجال الطاقة المتجدِّدة والوقود الحيوي المستدام واستخدام منتجات كيميائية جديدة من أجل جعل عمليات الطاقة أكثر فعالية. وشدَّد معاليه على أهمية وجود خط طيران مباشر يربط مسقط بالعاصمة المجرية بودابست حيث سوف تُسهم هذه الخطوة في استكمال الجهود المبذولة من كلا البلدين لتنمية علاقاتهما الثنائية. وأعرب معالي الوزير المجري عن تفاؤله بمستقبل التعاون التجاري بين البلدين الصديقين مع إنشاء سفارة لسلطنة عُمان في المجر وتدشين خط طيران مباشر بين مسقط وبودابست وتكثيف أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. من أجل زيادة حجم التبادل التجاري، والذي بلغ العام الماضي قرابة 60 مليون دولار. ودعا وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري رجال الأعمال العُمانيين والشركات العُمانية إلى زيارة المجر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات.