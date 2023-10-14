حصاد الأسبوع

– المجلس الأعلى للقضاء يستعرض الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي

– سلطنة عمان تترأس اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون

– البحرية السلطانية العمانية تختتم دورة «التحقيق فـي الحوادث البحرية»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات.. حيث عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع لعام 2023م، برئاسة معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وفي مستهل الاجتماع أشاد معاليه بالجهود القضائية المبذولة خلال العام القضائي المنصرم، التي كان لها دَوْر بارز في الإسهام في رفع مستوى العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام.

واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء.

– ترأَّست سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، بمسقط الاجتماع الـ(33) لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية في كلمة ألقاها خلال ترؤُّسه للاجتماع: إنَّ جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون حافل بالكثير من الموضوعات التي تهم جميع مواطني دول المجلس والقاطنين فيها، التي تستلزم دراسة متأنية ودقيقة للخروج بتوصيات تتفق وتنسجم مع تلك الأهمية؛ ويأتي في مقدِّمتها مواضيع مثل: مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول المجلس، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، اللذان يُمثِّلان ترجمة للرؤى والتطلعات الخاصة بتطوير وتحديث اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دَوْرته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط، في ديسمبر من عام 1995م، إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تقلُّ أهمية عنها.

– اختتمت البحرية السُّلطانية العُمانية ـ ممثلة بأكاديمية السُّلطان قابوس البحرية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ـ دَوْرة (التحقيق في الحوادث البحرية)، برعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية.