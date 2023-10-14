الانتهاء من وثيقة المبادئ لاستخدامات التقنية الحيوية بسلطنة عمان

اختتمت مؤخرًا أعمال الحلقة الوطنية الأولى لمشروع «إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها» ونظَّمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تأتي استكمالًا لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، على مدى خمسة أيام وذلك بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.

شارك في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي يُمثِّلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة. ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وقال الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلِّية الطب والعلوم الصحية بجامعة السُّلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوي: تُمثِّل الحلقة ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان.

وأضاف أنَّ حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية

من جانبها أوضحت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية أن العالم يشهد حاليًّا ظهور آثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتُمثِّل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرًا مُهمًّا لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها.

وأضافت أنَّ الحلقة هدفت الوصول إلى توافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040.

كما استعرض في الحلقة الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوافرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحدِّيات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجُّه الاستراتيجي.

يُذكر أنَّ الحلقة في يومها الأخير شهدت حضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.