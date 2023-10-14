السفارة المصرية بمسقط تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير ـ سعيد البحري

أقامت سفارة جمهورية مصر العربية في مسقط حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر، بحضور ضيف الشرف العميد الركن طيار عبد المنعم بن خلفان الزكواني، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان. وألقى العقيد خالد رامي النجار ملحق الدفاع المصري كلمة أكد خلالها على تميّز علاقات مصر مع سلطنة عُمان منذ قديم الأزل وهي تُعدُّ نموذجًا يُحتذى به، لا سيما أنَّ الصلات الوثيقة بين الشَّعبين تعود إلى عهد القدماء المصريين. وقال: لا يفوتني أن أشيد بدعم سلطنة عُمان الدائم والفاعل لمصر فقد ساندتها في حرب أكتوبر وحتى ثورتي 25 يناير2011، و30 يونيو 2013 ولم يتوقف الدعم عند ذلك، بل حرصت عُمان على دعم مصر سياسيًّا في حربها على الإرهاب. وأضاف: إنَّ انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، فجذور الانتصار وقهر المحن متوطنةٌ في تربة بلدنا العظيمة، وإنَّنا كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من 1967 حتى1973، استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة فلم تُضعف التحدِّيات الصعبة عزيمتنا واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب وعناصره، كما استطعنا تثبيت أركان دَولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع بعد فترات عصيبة من الاستقطاب والتوتر.