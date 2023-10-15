سفن بحريات دول مجلس التعاون تواصل تمرين «اتحاد 2023»

مسقط ـ العُمانية: وصلت أمس سفن بحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ميناء السُّلطان قابوس بمحافظة مسقط، حيث تتواصل مجريات ومراحل التمرين البحري الخليجي (اتحاد 2023)، وذلك ضِمن الخطَّة العملياتية لتنفيذ التمرين الذي بدأت فعالياته في التاسع من أكتوبر الجاري وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته. ويشتمل التمرين الذي تشارك فيه البحرية السُّلطانية العُمانية على بيان عملي وعدد من الإجراءات العملياتية والتدريبات البحرية، حيث يأتي تنفيذ هذا التمرين تحقيقًا لخطَّة التدريب المشتركة لبحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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