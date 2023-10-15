مسقط ـ العُمانية: استقبل سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية أمس بمسقط سعادة السفير محمد فال ولد أحمد أباه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عُمان. تم خلال المقابلة تناول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث أوجه التعاون بين سلطنة عمان وموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.