مناقشة الاستعدادات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى

مسقط ـ العُمانية: عقدت أمس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة اجتماعًا، برئاسة فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العُليا رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر اللجنة بالغبرة.

تمَّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، منها الوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إضافة إلى كلِّ ما من شأنه تسيير أعمالها وفق الاختصاصات المُحدَّدة لها.

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