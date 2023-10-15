«التعليم العالي» تستعرض نظام الدراسة والقبول بمؤسسات التعليم الفرنسية

مسقط ـ «الخليج 365» :

أقيمت محاضرة تعريفية عن نظام التعليم والقَبول في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحضور سعادة سفيرة الجمهورية الفرنسية في سلطنة عمان وذلك بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

تأتي إقامة المحاضرة من منطلق تحديث البيانات مع دول الابتعاث، وفتح حوار مباشر مع المسؤولين عن التعليم العالي بتلك الدول وذلك لتسهيل عملية التعليم للطلبة العُمانيين الذين يتلقون تعليمهم الجامعي والعالي خارج سلطنة عمان.

قدَّم المحاضرة باترك لارينس رئيس مؤسسة (sfere) الفرنسية وهي مؤسسة فرنسية تُعنى بالتعليم والتدريب المهني والموارد البشرية. استهل المحاضر بالتعبير عن سعادته بوجوده والوفد المرافق في سلطنة عمان، منوِّهًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين سلطنة عمان وفرنسا، مشيدًا بالتطور الذي تشهده سلطنة عمان في جميع المناحي لا سيما التعليمية، موضحًا بأنَّ هناك مجموعة من الطلبة العُمانيين المتميزين يتلقون تعليمهم الجامعي والعالي في الجامعات الفرنسية في تخصصات عدَّة مثل الهندسة والإدارة والطب وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات. بعدها قدَّم شرحًا عن نظام التعليم والقَبول في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية والتحديثات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة.

وفي مداخلة لها أوضحت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنَّ من أسباب عدم رغبة بعض الطلبة العُمانيين بالدراسة في فرنسا هو عدم إلمامهم باللغة الفرنسية؛ لأنها لا تدرس في أغلب المدارس الحكومية، مقترحة معاليها بأن يتمَّ التنسيق بين مؤسسة (sfere) وبين السفارة الفرنسية في مسقط وبين مؤسسات التعليم العالي التي تطرح برامج صيفية إثرائية لطلبة المدارس بأن تقدِّمَ للطلبة دَوْرات صيفية في اللغة الفرنسية. وأضافت معاليها: إنَّ معرفة الطالب للغة الفرنسية سيسهم بشكل كبير في زيادة الطلبة العُمانيين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، حيث ستفتح لهم آفاقًا أفضل في اختيار التخصص المناسب. حضر المحاضرة عدد من المسؤولين والمعنيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبعض موظفي سفارة فرنسا بسلطنة عمان.