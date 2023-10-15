سلطنة عمان تختتم مشاركتها بقمة رؤساء البرلمانات فـي الهند

نيودلهي ـ «الخليج 365» :

اختتمت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بمجلس الدولة ـ مشاركتها في القمَّة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين والمنتدى البرلماني بالعاصمة الهندية نيودلهي. وكان معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له قد التقى خلال مشاركته في القمَّة، معالي نائب رئيس جمهورية الهند رئيس مجلس الولايات الهندية، ومعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له، كما التقى معاليه برئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة توطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما ألقى معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته في القمَّة كلمة عبَّر فيها عن شكره لجمهورية الهند الصديقة على دعوتها لسلطنة عمان للمشاركة في اجتماعات المجموعة العشرين. وقد زار معاليه والوفد المرافق له، مبنى البرلمان الهندي وتعرف خلال الزيارة على مختلف مرافق المبنى واختصاصات البرلمان الهندي، بحضور رئيس البرلمان الهندي. وشاركت المكرَّمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة بالقمَّة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين والمنتدى البرلماني بكلمة سلطنة عمان في محور تمكين المرأة، حيث قالت: تُثمن سلطنة عُمان دعوة جمهورية الهند للمشاركة في القمَّة لمجموعة العشرين وتتطلع إلى تعميق العلاقات مع جميع البرلمانيين. وأضافت نائبة رئيس مجلس الدولة «أنَّ البرلمانات تؤدِّي دَوْرًا أساسيًّا في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومن المعروف أنَّ النساء في البرلمانات هن الداعم الرئيسي للتغيير نحو المساواة بين الجنسين في البرلمان، وتؤمن سلطنة عمان بتوفير فرص فيها مساواة للمرأة في كلٍّ من الوظائف الحكومية والخاصة». وأوضحت المكرَّمة الدكتورة: إحدى المهام الرئيسية للبرلمان هي التدقيق على تنفيذ أجندة المساواة بين الجنسين التي وضعتها الحكومة، ويشمل ذلك مراجعة النفقات لتقييم فيما إذا كانت قد حققت النتائج المرجوة التي تهدف للمساواة بين الجنسين والتحقق من أنَّ الميزانية تدعم أولويَّات المساواة بين الجنسين، ومن المُهمِّ للبرلمانات والمشرعين مناقشة وتطوير آليَّات رسمية لمعرفة جذور هذه الظاهرة وتعزيز مشاركة المرأة في القضايا السياسية والاجتماعية. وأضافت نائبة الرئيس: تتطلع سلطنة عُمان إلى أن تكونَ جزءًا من أيِّ مسعى لتمكين البرلمانيات من التعاون وتبادل المعرفة.