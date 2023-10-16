اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية ببركاء

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية ببركاء اجتماعها الثاني الذي ترأسها سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري والي بركاء وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب الوالي.

تضمن الاجتماع مناقشة الأعمال والتنظيم والدعم والرقابة على الجمعيات والفرق الخيرية المرخصة التابعة للجان التنمية الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والمتطوعين من أفراد المجتمع ياتي أهمية الاجتماع تعزيز دورها في المجتمع المحلي وأبراز ما تحققه من نتائج ملموسة تعود نفعها على المجتمع

كما استعرض الاجتماع مواضيع واحتياجات الحياة المعيشية الأسر بالولاية وكيفية ايجاد أدوار تساهم الى بلورتها للواقع ويعود نفعها عليهم وأيضا مناقشة افتتاح مبنى جمعية المرأة العُمانية بالولاية .

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