حلقة تعريفية بمهام وأهداف أعضاء لجان التوفيق والمصالحة

صور عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت محافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع وزارة الداخلية حلقة عمل حول “التعريف بمهام وأهداف أعضاء لجان التوفيق والمصالحة” بحضور أعضاء لجان التوفيق والمصالحة

تحدث صالح بن سالم الرزيقي مدير بالمديرية العامة لشؤون المحافظات بوزارة الداخلية في كلمته عن عدد اللجان بمحافظات سلطنة عمان ومفهومها وأهميتها ودورها في حل المنازعات .

تخللت حلقة العمل عرضًا مرئيًّا حول التعريف باللجان التوفيق والمصالحة قدمه علي بن محمد المسروري من لجنة التوفيق والمصالحة بمكتب والي الكامل والوافي تناول خلاله التعريف بلجان التوفيق والمصالحة مستعرضا المرسوم السلطاني رقم 98/2005 الخاص بقانون هذه اللجان ومهام أعضائها مسترشدا بأهم الإحصائيات المتعلقة باللجان بين عامي” 2007 وحتى 2019 “م،كما تم التطرق إلى إجراءات سير طلبات الصلح، وإلى الدعاوى التي يتم فيها الصلح من قِبل لجان التوفيق والمصالحة. بالإضافة الى أهم الطلبات التي تخص اللجان بنظرها وهي الطلبات المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ,وأنواع الدعاوي التي لا يجوز للجنة النظر اليها .

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