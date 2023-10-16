سلطنة عمان وإيران تناقشان الموضوعات الأكاديمية والتدريبية المشتركة

مسقط ـ العُمانية: استقبل صباح أمس اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمكتبه في معسكر بيت الفلج، وفد الجامعة العليا للدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الركن إسماعيل أحمدي مقدم الذي يزور سلطنة عُمان حاليا. تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الأكاديمية والتدريبية المشتركة. حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسقط.

كما زار صباح أمس، وفد من الجامعة العليا للدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الركن إسماعيل أحمدي مقدم، كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الكلية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجوانب الأكاديمية والتدريبية، واستمع إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، كما اطلع على أقسام الكلية المختلفة.

وزار وفد الايراني كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية برئاسة العميد الركن إسماعيل أحمدي مقدم، وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية العميد الركن جوي أحمد بن محمد المشيخي، الذي رحب بالوفد الزائر . وقد شاهد الوفد عرضًا مرئيًّا عن كلية القيادة والأركان المشتركة ومنهاجها وبرامجها التدريبية، بعدها قام بجولة شملت مرافق الكلية وما تحويه من أقسام وأنظمة وتجهيزات.