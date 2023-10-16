105 مشارك في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بإبراء

إبراء ـ العمانية: بدأت أمس في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الــ (31) التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وذلك في المحطة الـ 17 لها والتي تستمر يومين. وأوضح الدكتور سعيد بن حميد الضوياني نائب رئيس لجنة التصفيات الأولية والنهائية بالمسابقة أن عدد المشاركين 105من أبناء محافظة شمال الشرقية المسجلين بالمركز من أصل 1638 مشاركًا على مستوى محافظات سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة في عمومها تشجيع وحث النشء على حفظ كتاب الله وتدبر تعاليمه، وإيجاد قاعدة مجيدة من المقرئين للمشاركة في المسابقات على المستويين المحلي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الحالية تتضمن سبعة مستويات، وهي: المستوى الأول “حفظ القرآن الكريم كاملًا”، والمستوى الثاني “حفظ أربعة وعشرين جزءًا متتاليًا”، والمستوى الثالث “حفظ ثمانية عشر جزءًا متتاليًا، أما المستوى الرابع فخصص “لحفظ اثني عشر جزءًا متتاليًا” ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 1998 فأعلى، والمستوى الخامس “حفظ ستة أجزاء متتالية” ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2009 فأعلى، أمَّا المستوى السادس “حفظ أربعة أجزاء متتالية” ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2013 فأعلى، والمستوى السابع “حفظ جزأين متتالين” ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2016 فأعلى.