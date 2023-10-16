المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: بدأت بجامع ودام الساحل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة دورة تصحيح التلاوة الثالثة بمشاركة 30 طالبًا وطالبة تحت اشراف ادارة الاوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الباطنة، ممثلة بقسم الشؤون الإسلامية. وقال عمر بن صالح المجيني إمام وخطيب جامع ودام الساحل مقدم الدورة: إنّ اهداف الدورة تطبيق الطالب لأحكام التجويد اثناء التلاوة وتمكينهم من نطق الحروف نطقًا صحيحًا من مخارجها وإجادة قراءة الكلمات بعلامات الاعراب الى جانب تأهيل الطلبة للدخول في برامج حفظ القرآن الكريم، وتزامنًا مع الدورة بدأت الدورة الاولى لبرنامج (الفقيه الصغير) والتي تهدف الى تفقيه الطلبة في امور دينهم ودنياهم، ويستمر البرنامج والدورة حتى نهاية أكتوبر الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر دورة حول تصحيح التلاوة الثالثة بالمصنعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.