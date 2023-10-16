مناقشة الموقف التنفيذي للمبادرات المعززة لمسيرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال

مسقط ـ العُمانية: ترأَّس صاحب السُّمو السَّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أمس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة لعام 2023، بحضور أصحاب المعالي، والسَّعادة، وممثِّلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج، إضافة إلى ممثِّلي الشركات الناشئة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمبادرات البرنامج المعززة لمسيرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وسُبل تعزيز الشراكة مع شركة مطارات عُمان لتوفير مساحات لدعم الشركات الناشئة وروَّاد الأعمال تحمل نهجًا ذكيًّا ومتطورًا كمراكز أعمال تواكب تطلعات أصحاب الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار.

واستعرضت اللجنة خريطة منظومة الشركات الناشئة التي ترصد العناصر الأساسية لتحدِّيات واحتياجات تطوير المنظومة، تتضمن 7 محاور ضِمن مرحلتي التأسيس والنمو من حيث البرامج وتطوير المهارات والقدرات، والأنشطة والفعاليات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتمويل والاستثمار، والتشريعات والقوانين، ودعم القطاع الخاص، وتطوير البيئة التقنية.

كما ناقش الاجتماع مستجدات الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان المنفذة من قبل مؤسسة Startup Genome ، والتي تسعى بِدَوْرها للوصول إلى توصيات ومبادرات محفزة للمنظومة، حيث عقدت المؤسسة حزمة من المقابلات واللقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الناشئة العُمانية، وصنَّاع القرار في المؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية، وتوصَّلت الدراسة إلى مقترحات وتوصيات ومبادرات محفزة لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان، يتكامل قي تحقيقها كُلُّ شركاء المنظومة. ولتمكين الأفكار الإبداعية للمبتكرين، وأصحاب الشركات الناشئة، وجذب المستثمرين، تمَّ على هامش الاجتماع افتتاح مركز الابتكار التابع لشركة مطارات عُمان الذي يستهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة، والاستفادة من تجربة الشركات التقنية في التطبيقات الرقمية وتوفير منصَّات لعرض أحدث التقنيات وبناء حلقات وصل فاعلة بين الشركات الناشئة والشركات التقنية القائمة.