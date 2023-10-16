الداخلية تطلق النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» بتحديثات ومميزات جديدة

– إضافة خاصية القراءة السمعية للمكفوفين ولغة الإشارة للصم والبكم

مسقط ـ العُمانية: أطلقت وزارة الداخلية أمس النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» بديوان عام الوزارة، والذي يدلي من خلاله الناخبون بأصواتهم لاختيار مَن يُمثِّلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة. وأكَّد معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أنَّ وزارة الداخلية ماضية نحو رقمنة كافة الخدمات والبرامج إلكترونيًّا، ضِمن خططها نحو التحوُّل الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتطورة والحرص على إدخال أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يسهل على المرشحين والناخبين على حد سواء.

وحول التحديثات والميزات الجديدة بتطبيق «أنتخب» في نسخته الثانية، نظَّمت وزارة الداخلية لقاءً إعلاميًّا حضره عدد من ممثِّلي وسائل الإعلام، استعرضت خلاله تقنية الذكاء الاصطناعي التي أضيفت ولأول مرَّة لفئة ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) من خلال خاصية القراءة السمعية لخطوات التصويت، وخاصية لغة الإشارة لشرح خطوات التصويت لذوي الإعاقة (الصم والبكم) والتي ستكون متاحة بشكل اختياري. وأوضح عبدالرحمن بن علي الهنائي مدير مشروع التصويت الإلكتروني «أنتخب» أنَّ ميزة التعليق الصوتي لفئة المكفوفين ستعمل بدءًا من الخطوة الأولى لفتح التطبيق وإدخال البطاقة الشخصية وصولًا لاختيار المرشح وتأكيد التصويت. وأكَّد أنَّ التقاط الصورة الشخصية للناخب أصبحت أسرع في النسخة الجديدة، من خلال إضافة خاصية التعرف على العين المفتوحة أو العين المغلقة – النائمة – للمكفوفين حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي واختيار مرشحهم عبر ملف صوتي مزوَّد بأسماء المرشحين لذات المقر الانتخابي. كما استعرض أحمد بن عبدالله المعمري مدير مشروع السجل الانتخابي المشرف على تطبيق «انتخاب» عددًا من الخدمات الانتخابية التي اشتمل عليها التطبيق ومميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في تحليل مؤشرات التصويت وتوقع نسب المصوتين على رأس كُلِّ ساعة، كما سيتمُّ نشر بيانات الناخبين لأوَّل مرَّة حسب التوزيع الجغرافي للقرى والولايات والمحافظات بما فيها الفئات العمرية خلال يوم التصويت. وأشار إلى أنَّه أُضيفت خدمة جديدة في تطبيق «انتخاب»، والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om المتمثلة في «صفحتي» والتي مكَّنت المرشَّحين من عرض رؤيتهم وأهدافهم الانتخابية ونشرها من خلال صفحة مخصصة لكُلِّ مرشَّح ويمكنه أيضًا التحاور في بثٍّ مرئي مع الناخبين المسجَّلين في ذات المقر الانتخابي. ويتمكن الناخبون عبر هذه الخدمة من الاطلاع على قائمة المرشَّحين ومتابعة ما ينشره المرشح، والتفاعل والتعليق عليه، والتعرف على سيرته، ومساهماته الاجتماعية، وشهاداته الأكاديمية.