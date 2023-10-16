نيابة عن جلالة السلطان .. فهد بن محمود يستقبل النواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون»

مسقط ـ العُمانية: نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم – أبقاه الله ـ، استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي والسَّعادة النوَّاب العموم والمدَّعين العامِّين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماعهم الخامس عشر الذي تستضيفه سلطنة عُمان.

وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي والسَّعادة النوَّاب العموم والمدَّعين العامِّين الخليجيين، أشار سُموُّه إلى أنَّ سلطنة عُمان إذ تتابع بكُلِّ الأسى والحزن تطوُّرات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما نتج عنها من تداعيات سلبية أدَّت إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لتعرب عن الأمل في أن تتوقف كافة الأعمال العدائية، وأن يتمَّ احترام قواعد القانون الدولي، وإنَّ سلطنة عُمان لتجدد تأكيدها على دعمها الدائم والمتواصل لكافة الجهود التي يتمُّ بذلها لوقف الهجمات وتدمير المنشآت ما أدَّى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، آملين أن تنجح كُلُّ تلك المساعي في وقف العنف والعودة إلى المفاوضات وصولًا إلى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن يحصلَ الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في دَولتهم المستقلة. ومن جانب آخر أكَّد سُموُّه أنَّ مجلس التعاون يواصل السَّعي لدعم المزيد من التواصل والترابط بين دولـه وذلك بتحقيق كل ما مـن شـأنـه تلبية طموحـات وتطلعات الشعوب الخليجية، ويحظى المجال القضائي بالاهتمام من دول المجلس، حيث تمَّ توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين التي أسهمت في تيسير إجراءات التقاضي بالمحاكم، وأنَّ سلطنة عُمان بِدَوْرها تُولِي أهمية خاصة لكُلِّ ما يتعلق بالقضاء وتطويره ضمانًا لتطبيق العدالة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، كما أشار سُموُّه إلى بعض المقترحات ذات الصلة بالاجتماع الحالي لأصحاب المعالي والسَّعادة، حيث تمَّ التوافق عليها من قبلهم وسوف يتمُّ إدراجها على جدول أعمالهم للأخذ بها. تناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرامية إلى تعزيز كُلِّ ما من شأنه إنجاح كافة المساعي الخيّرة دعمًا لتطلعات دول المنطقة في مستقبل أفضل، ومـن جـانبهم أعـرب أصحاب المعالي والسَّعادة النـوَّاب العمـوم والمدَّعين العامِّين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، كما أشادوا بالدَّوْر البنَّاء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي. حضر المقابلة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام.