قائد الجيش يلتقي بمسؤولين عسكريين فـي زيارته لباكستان

إسلام ـ العُمانية: التقى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السُّلطاني العُماني بمعالي الفريق أول سيد عاصم منير رئيس هيئة الأركان العامة بجيش جمهورية باكستان الإسلامية في إطار الزيارة الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. كما التقى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السُّلطاني العُماني بالفريق أحسن جلريز مساعد رئيس هيئة الأركان العامة بجيش جمهورية باكستان الإسلامية. تم خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

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