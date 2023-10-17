استعراض الموضوعات العسكرية المشتركة بين سلطنة عمان وإيران

مسقط ـ العُمانية: استقبل أمس العميد الركن سعيد بن محمد الشكيلي قائد الجيش السُّلطاني العُماني بالإنابة، وفدًا من الجامعة العليا للدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الركن إسماعيل أحمدي مقدم. تم خلال المقابلة مناقشة عددٍ من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مجالات التعاون العسكري القائم بين الجانبين. حضر المقابلة الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسقط.

كما زار أمس مركز الأمن البحري، وفد من الجامعة العليا للدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الركن إسماعيل أحمدي مقدم. كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر المركز رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن أدوار المركز وجهوده المختلفة المعنية بالمحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المنطقة البحرية العُمانية، كما اطلع على مرافق المركز وما جُهِّز به من تقنيات وأنظمة حديثة تلبِّي واجباته الوطنية.

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