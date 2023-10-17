بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها مع السعودية

مسقط ـ العُمانية: استقبل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، سعادة الدكتور سعود بن محمد الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. تمَّ خلال اللقاء بحث تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتنسيق المواقف بشأنها؛ تحضيرًا للاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد في مسقط. كما تم بحث أوْجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. حضر اللقاء سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحوار الإقليمي.

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