جلالة السلطان يستعرض مع وزراء خارجية التعاون تطورات الأحداث الجارية فـي قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة

– جلالته يؤكد على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف – تشديد على توفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة مسقط ـ العُمانية: استقبل ‏حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان ‎هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ مساء أمس أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي الأمين العام للمجلس بقصر البركة العامر.

جرى خلال المقابلة استعراض تطوُّرات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف، وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.

كما تطرَّق جلالتُه ـ أيَّده اللهُ ـ إلى مَسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوَله وسُبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المقابلة تحيَّات قادة دولهم وتمنِّياتهم الطيِّبة لجلالتِه ولسلطنة عُمان بدوام الرفعة والرُّقي في ظلِّ قيادة جلالتِه الحكيمة.

من جانبه حمَّل جلالةُ سُلطان البلاد المُفدَّى ـ أعزَّه الله ـ أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نقل تحيَّاته الطيِّبة لقادة دوَلهم، متمنِّيًا لشعوب بلدانهم الشقيقة مزيدًا من التقدُّم والازدهار.

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