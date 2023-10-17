– عزم مشترك لمجلس التعاون على إيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة كتب ـ محمود الزكواني والعُمانية:

عُقدت أمس في مسقط الدَّوْرة الاستثنائية الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطوُّرات الأوضاع في قطاع غزة برئاسة معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدَّوْرة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة أصحاب السُّمو والمعالي والسَّعادة، وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بحث المجلس تطوُّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد وإصابة الآلاف من المَدنيين، والتحدِّيات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرَّاء ذلك. وأكد المجلس الوزاري على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشَّعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر «وزاري التعاون» يبحث تصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية فـي قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.