إنجاز الهيكل الإنشائي لمستشفى السويق بشمال الباطنة

بتكلفة 75 مليون ريال عماني

السويق ـ العُمانية: يتواصل العمل في مستشفى السويق بمحافظة شمال الباطنة والذي تُنفِّذه وزارة الصحة، بتكلفة تصل إلى 75 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيس للمستشفى 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 50 بالمئة، لِيكونَ المستشفى بعد افتتاحه رافدًا صحيًّا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة.

وقال المهندس حمد بن حارب العلوي مدير مشروع مستشفى السويق لوكالة الأنباء العُمانية: إنَّ المشروع يقام على مساحة أرض تبلغ 287 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 47 ألفًا و357 مترًا مربعًا مع مواقف سيارات بمجموع 550 موقفًا، حيث تمَّ الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائية للمبنى الرئيس للمستشفى، وجارٍ العمل على استكمال المباني المساندة مثل مبنى الخدمات والمستودع للغازات الطبية وآخر للنفايات، إلى جانب الأعمال الميكانيكية والكهربائية. وأضاف أنَّ المستشفى يحتوي على العديد من الأقسام والتخصصات، ومنها وحدة العناية المركزة للبالغين، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة العناية بالأطفال الخدج، ووحدة غسيل الكُلى، وقِسم إعادة التأهيل، ووحدة طب الأسنان، ووحدة عناية القلب، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والعيادات والمرافق الخدمية الأخرى للمستشفى، ويبلغ عدد الأسرَّة بالمستشفى 256 سريرًا.

الجدير بالذكر أنَّ مستشفى السويق الجديد سيعمل بعد اكتمال كافَّة مراحله الإنشائية والتشغيلية على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع التوسُّع في مسارات الخدمات الصحية الحالية التي يقدِّمها مُجمَّع السويق الصحي وغيرها من المراكز الصحية في كُلٍّ من البداية والثرمد والشريسة بالولاية.