سلطنة عمان تترأس أعمال اجتماع رؤساء أجهزة الرقابة بدول مجلس التعاون

مسقط ـ «الخليج 365» :

استضافت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي والسَّعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأَّسه معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وذلك بمقرِّ الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بمسقط، وبحضور سعادة المستشار الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال معالي الشيخ في كلمته إنَّ الأدوار الموكلة إلى أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة كبيرة جاءت من رؤية حكيمة وتوجيهات سديدة من قِبل أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ تؤكد على الإرادة العالية في حماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويتواءم مـع الخطط المستقبلية نحو نمو اقتصادي ورفاه مُجتمعي مستدام، مؤكدًا معاليه على أهمية العمل الخليجي المشترك في تعزيز الأداء المؤسَّسي للأجهزة والدواوين الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات المؤسَّسية وبناء الكفاءات المهنية وإعداد أدلَّة العمل الموحَّدة.

واختتم معاليه التأكيد على أهمية مواصلة الإسهام الفاعل والاستفادة المُثلى من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الرقابة المالية والمحاسبة إلى جانب استضافة اجتماعاتها ومبادراتها المختلفة، الأمر الذي يعكس التوجُّه المهني السليم والدَّوْر المؤسَّسي الرائد لأجهزتنا الأعضاء، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة النظيرة ونقل التجارب والخبرات.

بعدها ألقى سعادة المستشار سلطان ين ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدًا بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إدارة الأنشطة المتعلقة بأعمال اللجنة، الأمر الذي أسهم في فاعلية دَوْرها في منظومة العمل الوطني.

تضمَّن الاجتماع استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات الرئيسية أهمها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي من خلال المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، ومناقشة مقترح تحديث لائحة تنظيم المسابقة حيث تهدف المسابقة إلى إبراز أفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي، وتعزيز الثقافة الرقابية ونشرها بين العاملين، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة والدواوين وتوجيه الجهود البحثية لمواكبة كافَّة مستجدات العمل الرقابي والمحاسبي، كما تضمَّن جدول الأعمال مناقشة مقترح توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مكتبة الملك فهد تعزيزًا لمصادر المعرفة لمنتسبي أجهزة ودواوين الدول الأعضاء، ومبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بهدف تنمية قدرات العاملين في أجهزة الدول الأعضاء ومناقشة خطة التدريب لعامي 2024-2025، واستعراض الخطَّة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب.

واستعرض أصحاب المعالي والسَّعادة خلال الاجتماع المسوَّدات النهائية لتحديث بعض أدلَّة الرقابة المشتركة وهي دليل الرقابة على الأداء، ودليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، ودليل الرقابة على تقنية المعلومات، ودليل الرقابة على أعمال الخصخصة، ودليل رقابة الحوكمة، ودليل التدقيق على المشروعات العامة. واختتم الاجتماع أعماله بمناقشة مقترح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بشأن إعداد دراسة تطبيقية عن مواضيع المسابقات.

واستعراض توصية أصحاب السَّعادة الوكلاء بشأنها في اجتماعهم الرابع والعشرين المنعقد في سبتمبر المنصرم، والتي أوصت بتكليف لجنة التدريب وتطوير العاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس بإعداد دراسة تطبيقية بعد كُلِّ مسابقة للبحوث تحتوي على أبرز نتائج وتوصيات البحوث الفائزة ليتمَّ تعميمها على الأجهزة والدواوين بهدف الاستفادة منها بما يتوافق مع النظم والتشريعات المعمول بها على أن يتمَّ رفع الدراسة إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة في الاجتماعات السنوية.