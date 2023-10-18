جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

مسقط ـ العُمانية: تقبَّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السَّعادة سُفراء الدول الشقيقة والصديقة المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، كلٍّ على حِـدَة. فقد تقبَّل جلالتُــه أوراق اعتماد كـلٍّ من:

سعادة السفيرة نور اليزان عبد المؤمن سفيرة فوق العادة مفوَّضة من قِبل جلالةِ السُّلطان حسن البلقية – سُلطان بروناي دار السلام معتمَدةً لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفيرة هاجر عمرو خليفة النامي سفيرة فوق العادة مفوَّضة من قِبل فخامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي معتمدةً لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفيرة الدكتورة ليان سوندورز سفيرة فوق العادة مفوَّضة من قِبل جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المُتَّحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث معتمَدةً لدى سلطنة عُمان، وسعـادة السفير كريستوف تشسكا، سفيرًا فوق العادة مفوَّضًا من قِبل فخـامـة الرئـيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا معتمَدًا لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير ديرك لولكه سفيرًا فوق العادة مفوَّضًا من قِبل فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمَدًا لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير راؤول اس هيرناندز سفيرًا فوق العادة مفوَّضًا من قِبل فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين معتمَدًا لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي سفيرًا فوق العادة مفوَّضًا من قِبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشَّعبية معتمَدًا لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفيرة فاطمة محمد رجب سفيرة فوق العادة مفوَّضة من قِبل فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المُتَّحدة معتمَدةً لدى سلطنة عُمان.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالةِ السُّلطان المُعظَّم نقل أصحابُ السّعادة السُّفراء تحيَّات وتمنِّيات قادة دوَلهم لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشَّعب العُماني بتحقيق كُلِّ ما يصبو إليه من رقيٍّ ورخاءٍ ونماءٍ في ظلِّ القيادة الحكيمة لجلالتِه، مُعربين عن عظيم تشرُّفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السّامي لجلالتِه، مؤكدين على بذل أقصى الجهود للرُّقي بعلاقات الصداقة لبلدانهم وسلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشَّعب العُماني وشعوب دوَلهم.

وقد رحَّب جلالةُ السُّلطان المُعظَّم بأصحاب السَّعادة السُّفراء شاكرًا قادة دوَلهم على تحيَّاتهم وتمنِّياتهم الطيِّبة، مؤكدًا لهم على أنَّهم سيلقون كُلَّ الدّعم من قِبل جلالتِه والحكومة والشَّعب العُماني بما يسهِّل أداءهم لمهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السَّيد وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي السَّيد وزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السُّلطاني العُماني وسعادة رئيس المراسم السُّلطانية والمرافقون العسكريون لجلالةِ السُّلطان.