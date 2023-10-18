فهد بن محمود يستقبل رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول «التعاون»

تصوير – محمد الراشدي :

مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي والسَّعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع العشرين الذي تستضيفه سلطنة عُمان. وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي والسَّعادة، أكَّد سُموُّه على أهمية الدَّوْر الذي تقوم به دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية في تطبيق الخطط والبرامج وتوحيد الرؤى بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في كافة الوحدات التي تقدِّم خدماتها للمواطنين بما يحقق حماية الأموال العامة بالدول الأعضاء.

وأوضح سُموُّه ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية للاستفادة من الخبرات ووضع نتائج البحوث والدراسات التي تجريها موضع التنفيذ، مشيرًا سُموُّه إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان يحظى بالدعم الكامل من قِبل الحكومة لإسهامه الفاعل بالتعاون مع باقي مؤسَّسات الدولة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المسار.

تمَّ خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع والهادفة إلى دعم وتطوير الأجهزة الرقابية والمحاسبية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات وتدريب وتأهيل الكوادر، تحقيقًا لطموحات وتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسَّعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان رئيسة الدَّوْرة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لاجتماعهم ولإعدادها الجيِّد الذي أسهم بِدَوْره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بدعم السلطنة المستمر والدائم في إنجاح مسيرة التعاون الخليجي. حضر المقابلة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومعالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، كما حضرها سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.